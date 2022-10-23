設置於花蓮北濱天主堂內的吳若石神父健康服務中心今揭幕啟用，3層樓的建物主要作為培訓基地，提供教學、協會運作及學員宿舍使用，以服務更多偏鄉患者。（羅亦晽攝）

設置於花蓮北濱天主堂內的吳若石神父健康服務中心今揭幕啟用，3層樓的建物主要作為培訓基地，提供教學、協會運作及學員宿舍使用，以服務更多偏鄉患者。（羅亦晽攝）

來台服務逾40年的天主教神父吳若石過去因水土不服接觸足部反射健康法（FJM），成立「吳若石神父全人發展協會」投入研究，原預計在台東長濱建置教學研究中心，卻因地方問題暫緩，最後在天主教花蓮教區牽線下，於花蓮北濱天主堂內閒置10餘年的幼稚園空間成立，未來將作為培訓基地，服務更多偏鄉患者。

現年82歲的吳若石來自瑞士，1970年奉派到台東，1989年至天主教會花蓮教區長濱堂區服務迄今，由於他曾因剛到台灣水土不服罹患嚴重關節炎，嘗試透過足部反射健康法改善自己的健康，同時也將技術傳授他人，2014年成立「吳若石神父全人發展協會」後，持續投入相關研究。

協會原預計在台東長濱興建健康服務暨國際檢測教學研究中心，卻因地方諸多議題暫緩，最後在天主教會主花蓮教區主教黃兆明協助下，找到北濱天主堂內一處3層樓高且閒置逾10年的幼稚園空間，成立足部反射健康法教學研究場域，今揭幕啟用。

協會祕書長林素妃說，健康服務暨國際檢測教學研究中心未來將提供教學、協會運作及學員宿舍使用，且部分空間會增添攝影等科技設備，進行全球線上直播教學，且相關空間除供學員利用，也會開放社區親子、長者體驗學習。

林素妃說，足部反射健康法近年在不斷努力下，已在國際反射學界獲得肯定，吳若石神父希望成立健康服務及研究中心，透過實證及研究教學，制度化訓練過程，培育更多人才，感謝黃兆明神父提供空間，完成神父畢生的心願。

她也提到，目前協會海內外團隊培訓人力超過1千人次，其中台灣約有300人、全球800人取得有效認證，健康服務及研究中心成立後，協會也會與地方照護師深度連結，服務偏遠地區民眾，投入居家護理，提供失智、中風、過動症者服務及臨終照護。