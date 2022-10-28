繼荷蘭政府宣佈2家中國海外警務服務點為非法機構之後，愛爾蘭外交部下令關閉都柏林市中心的中國警務服務點。觀察人士表示，這些海外警務服務機構是中共擴大其全球影響力的一部分。

《美國之音》引述《愛爾蘭時報》報導，這個叫做「福州海外警務服務點」的機構於今年早些時候成立，辦公室設在都柏林市中心的卡佩爾街的一個辦公樓內，該樓都是中國人辦的各種組織。

中國大使館說，警務站的唯一業務是為當地華人提供行政便利，比如為他們更新駕照等。但是，人權團體保護衛士在上個月發佈報告說，中國在海外設立的警務服務點還從事一些執法任務，他們已經成功勸說23萬華人返回中國，有些人回去後就會接受刑事調查。

中國駐愛爾蘭大使館則堅稱，卡佩爾街的警務站並不從事任何執法活動。目前還沒有看到這個警務站參與「勸說」之類的行動。

愛爾蘭外交部官員稱，他們已經就中國警務站一事向中國駐愛爾蘭大使館提出交涉。發言人還說，在愛爾蘭境內的外國活動都必須遵守國際法和愛爾蘭法律。愛爾蘭外交部已通知中國大使館，要求卡佩爾街的辦公室（警務站）應當關閉並停止運作。

中國駐愛爾蘭大使館否認都柏林警務服務點有任何過錯。不過，大使館發言人證實，該警務站已經關閉。

中國大使館在一份聲明中表示，這個警務服務點設立的目的是幫助來自福建的中國公民更換駕照。由於新冠病毒疫情的爆發，這些人的駕照大多已經過期。福建省政府宣佈，現在人們可以通過手機在網上直接更新駕照，所以相關的警務服務將不再繼續。

報導說，中國在世界各地設立了幾十個海外警務服務點，一些非政府組織人士擔心，這些警務服務點是中共反腐運動的一部分，被用於追蹤和騷擾居住在海外的異議中國人士。

另據《德國之聲》指出，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，正在注意中國在加拿大設立「非法警局」、「騷擾中國僑民」的有關報導，同時對調查這些所謂「警察站」的活動。

加拿大騎警在給大陸《新華社》的信中寫道：「加拿大皇家騎警非常重視對生活在加拿大的個人的安全威脅，並意識到外國可能試圖恐嚇或傷害加拿大的社區或個人。」