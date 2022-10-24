俄羅斯媒體先前爆料，從中國廠商拿到的晶片故障率達4成，是以前2%的20倍，代表幾乎一半的晶片完全不能用。俄羅斯科學院則喊話要邁向半導體自主道路，宣稱自行研發的曝光機將問世，2028年將可推進7奈米製程，而且可以擊敗荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）同類產品。

俄羅斯持續發展本土半導體製造業，但美國及西方各國聯合制裁，台灣也跟進斷供，導致俄羅斯晶片短缺，專注智慧財產授權的安謀（ARM）公司，也無法將他們的技術授權給當地的晶片設計師。但俄羅斯似乎一點也不擔心，根據知名硬體網站《Tom's Hardware》報導，俄羅斯大諾夫哥羅德策略發展機構（Novgorod Strategy Development）宣稱2028年開發出可以生產7奈米晶片的曝光機，而且可擊敗ASML同類產品，即ASML Twinscan NXT:2000i DUV。

俄羅斯大諾夫哥羅德策略發展機構宣稱，俄羅斯科學院旗下應用物理研究所將會跌破所有人眼鏡，生產出7奈米晶片。報導指出，俄羅斯政府為此推出一項國家計劃，積極培養當地半導體人才。

俄羅斯科學院奈米結構研究所副所長Nikolai Chkhalo則說，近20年來ASML致力於發展EUV 曝光機，目標是讓頂尖半導體廠商保持極高的生產效率，但俄羅斯並不需要，只要根據國內的需求向前推進即可。

但報導認為，俄羅斯的想法似乎太過天真，直指晶圓廠並非光靠曝光機就可生產出晶片，還需要許多設備，但俄羅斯並不生產這些設備。推測俄羅斯想在6年內研發出可生產7奈米晶片的曝光機，實際可行性並不高。

俄羅斯商業媒體工商日報（Kommersant）先前報導，在俄烏戰爭發生後，從中國廠商運往俄羅斯的半導體，故障率高達4成，比戰爭前的2%還要多出許多，主因在於俄羅斯廠商開始從非正式供應商，或向黑市裡的經銷商購買晶片，而這些管道通常沒有品質保證。

俄羅斯決定實行晶片自主計畫，先前喊出2030年投資約3.19兆盧布，目標是2022年底前量產國產90奈米製程晶片，以及2030年底量產國產28奈米製程晶片，但外界普遍認為要實現目標恐非常困難。