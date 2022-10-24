根據紐約時報統計，台灣在最新一周的確診人數為每十萬人160，高居世界第一；死亡人數則為每十萬人0.25，排名世界第三。中央流行疫情指揮官王必勝對此也做出解釋，強調確診數應看大區段的平均值才較準確，我國的世界排名依舊相當優秀。

王必勝表示，根據該份紐約時報的統計，可看出是拿過去七天的平均確診數來比，我國由於是BA.5疫情的晚發地區，本周才剛開始要脫離高原期，因此用過去七天的平均數來看，當然會比較高。

王必勝說，若要看防疫成效，還是要看整體性，或是大區段才會較準確，而我國無論是從疫情一開始還是到現在，在世界上的大區段排名都相當良好。

此外，有專家建議將來新冠疫情降級後，可仿效紅、黃、藍燈的天氣燈號來對各地區進行評估，供民眾作為防疫參考。王必勝則指，現在台灣已走進與病毒共存的時代，不會特別重視有多少確診者，類似的燈號警示比較像是中國還在做的事，是類似清零的概念。

王必勝說，現階段的目標，是要讓人民回到正常生活，在經濟能夠發展的同時，照顧脆弱族群，至於將新冠的法定傳染病降為第四類，則要考慮重症死亡率，以及有無流感化等其他因素，同時也要觀察國際上的主要國家，有沒有將新冠降級，必須先看國際間的狀況再來決定。