疫情指揮中心今日宣布有4項防疫措施鬆綁，包括開放確診隔離滿7天後，快篩陰可提前解除自主健康管理、確診者的同住家人改為0＋7、營業及公共場所免量體溫、取消八大行業等活動3劑令，並於11月7日起實施。

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疫情指揮官王必勝表示，11月7日起取消公共場所、營業場所的體溫量測強制性規範，移除的最主要原因是新冠肺炎用體溫監測效用不大，有時也會造成人力上的損耗，所以從強制性規範移除，但各場所仍可依其營業或服務的需要，評估是否要量體溫，建議醫院、住宿型長照機構仍可實施量測。同時也會請中央檢視新冠肺炎相關指引，若有規範要設置體溫量測，會再評估及修正。

指揮中心宣布11月7日起營業場所、公共場域不必再量測體溫。（圖／指揮中心提供）

指揮中心取消八大場所等活動三劑令。（圖／指揮中心提供）

王必勝說，同時也取消疫苗三劑令，11月7日起民眾出入八大行業、健身房、團體旅遊、宗教活動（遶境、進香團）等不再需要打滿3劑疫苗，以及出示快篩陰性證明。

至於口罩何時放寬？王必勝指出，目前已請專家準備開會討論，是否鬆綁確診者的隔離天數，研議方向很多，從隔離2至5天都有，至於口罩的部分目前仍不考慮鬆綁，還要等疫情在更穩定之後才討論。