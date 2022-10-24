疫情指揮中心今日宣布有4項防疫措施鬆綁，包括開放確診隔離滿7天後，快篩陰可提前解除自主健康管理、確診者的同住家人改為0＋7、營業及公共場所免量體溫、取消八大行業等活動3劑令，並於11月7日起實施。
疫情指揮官王必勝表示，11月7日起取消公共場所、營業場所的體溫量測強制性規範，移除的最主要原因是新冠肺炎用體溫監測效用不大，有時也會造成人力上的損耗，所以從強制性規範移除，但各場所仍可依其營業或服務的需要，評估是否要量體溫，建議醫院、住宿型長照機構仍可實施量測。同時也會請中央檢視新冠肺炎相關指引，若有規範要設置體溫量測，會再評估及修正。
王必勝說，同時也取消疫苗三劑令，11月7日起民眾出入八大行業、健身房、團體旅遊、宗教活動（遶境、進香團）等不再需要打滿3劑疫苗，以及出示快篩陰性證明。
至於口罩何時放寬？王必勝指出，目前已請專家準備開會討論，是否鬆綁確診者的隔離天數，研議方向很多，從隔離2至5天都有，至於口罩的部分目前仍不考慮鬆綁，還要等疫情在更穩定之後才討論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。