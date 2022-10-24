台中市北屯區又傳車內死亡案件！台中北屯區四平路上的1間黃昏市場24日中午12時許傳出37歲林姓男子死亡於廂型車內，由林男哥哥發現報警處理；警消獲報後立即前往現場，拉起封鎖線，全案尚待警方調查。

經了解，這台銀色廂型車停於一停車場的空地，林男哥哥24日中午前往該地點欲找友人搬取貨物時，發現弟弟的廂型車竟出現於該地，便前往察看，未料打開車廂卻發現弟弟陳屍在車內，立即報警處理；警方獲報後趕往現場，並拉起封鎖線，詳細案情尚待警方進一步調查及通報檢方相驗釐清死因。

台中市北屯區榮德路23日晚間才傳出1起女子在車上輕生的案件，因39歲的林姓女子失聯多日，經友人通報，警方才發現她陳屍於租賃車內，24日又傳憾事。

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