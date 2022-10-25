台股加權指數25日開低在12,830.29點，權王台積電（2330）開在380元，較24日下跌7元，表現疲弱，股價再創近二年新低價，壓抑指數表現，多方拉抬兆豐金（2886）、和泰車（2207）等台灣50成分股，奮力拉抬指數，面板雙雄股價亦在盤上，早盤多空拉鋸激烈，指數下跌30餘點。

市場對於財報期待及燃起對於聯準會升息放緩的心理，美國十年期公債殖利率自高位回落，美股四大指數因而上揚，幅度介於0.64％至1.34％，惟台積電ADR下跌3.86％，台指期夜盤小漲24點，漲幅0.19％。

國票投顧指出，加權指數開高走低，留下170點的長上影線，主要是因本波跌幅較深，仍需時間消化賣壓，不易出現V型反轉，反覆震盪將成常態。

如果進一步觀察，大盤KD低檔黃金交叉，MACD走勢即將翻揚，後續仍有機會迎來反彈行情，屆時量能將是關鍵，由於近兩日的量能皆不足2,000億元，若無法進一步補量，恐讓反彈過程較為崎嶇，需較為留意。

美元指數當前位於112上下，是近三周的相對低點，料將改善盤面情緒。

同時，本周為超級財報周，蘋果、微軟、英特爾等大廠將公布成績，國際股市有進一步反彈機會。

展望後續，美國FOMC利率決議於11月1日～11月2日登場，盤面波動恐將加劇，但此時亦為台廠第三季財報高峰期，應有買盤提前押寶，可先行關注財報績優股。