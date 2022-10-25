美國今年升息步調超鷹派，引發全球市場震盪不斷，不過，今年來截至10月18日，東南亞的泰國股市下跌3.85%、印尼還上漲3.98%，相對抗震，元大新東協平衡基金研究團隊指出，雖然美國升息造成美元大漲，多少影響新興市場，但東協國家近年來經濟財政體質普遍轉骨，不像過去脆弱，其中最看好印尼、泰國與越南，建議此時可伺機布局。

印尼本身豐富的天然資源包含原油、天然氣、礦產、橡膠、棕櫚油、咖啡等為經濟奠下良好基礎，今年更明顯受惠於原物料上漲。此外，人口近2.7億，是世界人口第四多，年齡中位數僅30歲，且工資低廉，民間消費力旺盛，觀光業也發達，穩定的政治局勢讓財政近年明顯改善，民間財富增加，人均GDP連年成長，更提升國際能見度。元大新東協平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)研究團隊指出，除了新冠肺炎衝擊經濟兩年，過去10年來GDP普遍保持至少5%，今年GDP已經恢復到5%水準，且目前製造業PMI維持50擴張水準之上，吸引外資流入。

以觀光業為經濟主力的泰國是僅次於印尼的東南亞第二大經濟體，隨著各國開放邊境旅遊恢復，泰國經濟第二季寫下1年來最快速擴張，未來期待觀光業強力復甦，帶動就業、所得與消費力，有望抵銷出口下滑衝擊。元大新東協平衡基金研究團隊指出，外資進駐及高經商便利度使得泰國的製造業為經濟主力之一，在美中衝突加劇時，製造鏈轉移大浪潮下，越南及泰國都被點名為受惠國。建議可以留意泰國政府主導之國家級經濟特區-東部經濟走廊(EEC)計畫，目的在於加強基礎建設，產業升級，促進包括汽車、智慧電子、醫療、農業及生物技術、數位科技領域發展，鴻海集團就在此設立電動汽車製造廠。

越南同樣享有豐沛的人口紅利優勢，從2010年以來進行經濟改革加速對外開放，經濟快速成長，GDP成長率在全球名列前茅。並成功藉由外資投資挹注本地產業發展，中小企業發達。從2018年起美中貿易戰時，普遍被外界視為受益者之一，站上了浪尖。韓國三星（Samsung）在越南設廠超過十年，韓國成為僅次於中、美的第三貿易對象，美國《晶片法案》（CHIPS Act）更讓三星決議擴大在越南的投資；Google的Pixel手機也逐漸轉向到越南生產。但是今年來美國積極升息衝擊了以出口為主的越南經濟，近期股匯市都陷入超跌區。

東協市場為新興經濟體，相較於全球主要成熟國家，具有人口紅利、低基期高成長性優勢，適合中長線佈局。因為各國國情與經濟發展重心各有差異，建議透過專業團隊操作之共同基金參與其成長，並以定期定額分批布局，掌握東協長線發展投資機會。