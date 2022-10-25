近年零食市場跨界聯名打得火熱，許多經典零食紛紛找尋適合的品牌來跨界合作，繼一次與快車肉乾的兩款零食，創下銷售佳績之後，此次旺旺宜蘭食品再次瞄準喜愛日式風味及爽脆仙貝的消費者，攜手「丸莊醬油」聯名，期間限定，推出全新台灣嚴選醬燒米果，當百年醬油老牌遇上經典旺旺仙貝，此次跨界合作聯名口味，滋味不僅令人懷舊，更感新鮮。

60週年的「旺旺宜蘭食品」遇上百年醬油廠「丸莊」，明星商品合作，碰撞出全新火花

從旺旺宜蘭食品生產出第一片「旺旺仙貝」至今成為華人世界中最廣為人知的零食品牌，更是許多外國網紅及Youtuber拍攝台灣食物時必會出現的最具代表性的台灣零食，此次特別選定與堅持傳承古法以黑豆釀造的「丸莊醬油」跨界合作，爽脆仙貝、甘甜醬油搭配完美點綴出鮮味的烤海苔，箇中滋味惟有嚐過才知曉。

期間限定上架，數量有限要買要快！

旺旺宜蘭食品佇足台灣60週年，除明星商品「旺旺仙貝」以外，旺旺宜蘭食品近年來積極創新，相繼推出許多以健康為訴求的米果產品，並堅持使用台灣在地米與百分之百台灣生產，這次推出的「台灣嚴選-醬燒米果」讓喜愛米果的消費者又多出另一種選擇，即日起各大量販店、線上電商通路、地區超市都買得到，呼籲喜愛嚐鮮及鹹香甜脆口味的消費者趕緊搶購，數量有限、以免向隅。