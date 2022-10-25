德國政府正在刪減德國聯邦軍（Bundeswehr）的許多軍備計劃。德國媒體從工業界和政界人士那裡暸解到，許多軍備、軍購計畫，特別是是海軍和空軍計劃，將不得不取消。主要的原因是源自於嚴重的通貨膨脹，這使得這些計劃採購變得更加昂貴。而聯邦審計署（Bundesrechnungshof）抱怨，因為通膨的關係，這些原先核定的計畫所需經費翻了一倍。

Germany inflation hits double digits…



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據德國《商報》（Handelsblatt）當地時間24日報導，由於許多軍備、軍購計畫的運行時間超過5至7年，期間通貨膨脹的維度高到造成了德國政府嚴重的財務問題，一位熟悉這些軍備、軍購計畫的人士說。其中，第3批的K130輕型護衛艦、用於電戰的新型歐洲戰鬥機（Eurofighter）、新型巡防艦和新型自走砲都被擱置了，目前德國政治家和工業界之間就這些項目進行了會談。

德國聯邦審計署指出，上述所列項目的成本超過政府原先分配的1000億歐元（近3兆新台幣）。據該署報告指出，按造目前經濟水平，需要2倍的資金。與此同時，柏林並沒有拒絕購買美國的F-35；只是最終的採購數量仍然存在變數。