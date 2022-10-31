由於俄羅斯退出黑海走廊的穀物出口協定，分析師表示，小麥期貨價格將大幅上揚。

俄羅斯在周六撕毀了此前的黑海出口協定，以回應烏克蘭對克里米亞境內的俄國艦隊發動大規模無人機攻擊。

周一亞洲時間上午約8時，芝加哥小麥期貨上漲逾5.8%，來到每單位8.77美元。市場對糧食供應產生擔憂，今年3月俄烏戰爭爆發之初，小麥期貨價格曾觸及至13.64美元的創紀錄高價。

周一玉米價格也上漲2.3%，至每單位6.96美元；大豆價格上漲1.1%，至14.15美元。

由於烏克蘭和俄羅斯都是全球最大的小麥供應國，穀物市場對烏克蘭局勢的發展一直很敏感。烏克蘭也是主要的玉米供應國。

原先的出口協定，允許在黑海走廊讓烏克蘭港口出口穀物和葵花籽商品，協助穩定糧食市場。

烏克蘭一位交易商說，俄羅斯做出決定之後，烏克蘭黑海港口的穀物採購交易已經停止。

烏克蘭政府周日表示，俄羅斯停止參與烏克蘭穀物出口協定之後，已導致218艘運輸船實質上受到阻礙。

市場參與者正在觀察此一協定能否有獲得挽救的機會，同時聯合國也繼續進行協商談判。