北韓和俄羅斯已恢復跨境鐵路貿易，終於結束因新冠肺炎全球流行，造成的長達兩年交通中斷。這可能反映了俄羅斯也需要北韓的資源協助，因為他們在烏克蘭戰爭非常不順利。

據俄羅斯國際文傳電訊社(Interfax)的報導，重新開通的第一列貨運列車，載了有30匹純種馬，這是因為馬匹在北韓的政治神話中具有巨大的象徵意義。據俄羅斯海關的資料，北韓在2010~2019年間，進口了138 匹馬，成本為58萬美元(約186萬新台幣)。

預計下一趟發往北韓的貨運將是醫療用品，沒有說明供應的日期。

北韓兩年多來沒有發布過任何新冠疫情病例，他們早在2020年1月就封鎖邊境，當時還持續與俄羅斯有貿易，提供藥品與食品，但是數量愈來愈少，到2021年10月降至為零。

俄羅斯海關官員上週突然指責聯合國制裁北韓是錯的，是北韓貧窮的原因，這是莫斯科與平壤的雙邊貿易恢復的訊號；韓國媒體也曾經報導，平壤已開始準備在俄羅斯重新開設貿易辦事處，辦理小麥和能源進口的業務。

Daily NK報導稱，北韓在8 從俄羅斯進口小麥，10月從俄羅斯進口天然氣，以換取對烏克蘭入侵的支持。也確實如此，北韓是在聯合國譴責莫斯科入侵烏克蘭表決中，5個投反對票的國家之一。

今年7月，平壤成為第3個承認頓內次克、盧甘斯克人民共和國的國家，明確支持俄羅斯。甚至，北韓表示願意派遣工人前往頓內次克與盧甘斯克，「幫助他們重建家園」。