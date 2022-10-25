樹德科大視覺傳達設計系學生林于智（右）日前在瑞士阿勞市舉行的「第46屆國際技能競賽」，奪得平面設計技術職類銅牌獎。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大視覺傳達設計系女學生林于智日前在瑞士阿勞市舉行的「第46屆國際技能競賽」，奪得平面設計技術職類銅牌獎。校方對此也同感光榮。林于智感謝啟蒙老師楊裕隆的指導，也不諱言自己在培訓過程中，壓力大到快得憂鬱症。

林于智高中畢業於竹山高中廣設科，從小對美術及設計產生興趣，學習過程的參賽經驗也累積功力。她也透露，在培訓過程中，壓力大到快得憂鬱症，所幸在南來北往的異地訓練中，透過不同的場域轉換心情，讓自己舒緩不少，在快爆掉的腦袋瓜裡，也學會如何釋放腦壓。

回想過去兩年漫長的培訓，林于智形容，就像眼前像被布幔遮眼，雙手一直找不到浮木，但在瑞士4天競賽結束後，卻又宛如一場不真實的夢境；自己是屬於神經質的個性，故常因緊張慌了手腳，造成一些失分，所幸最終順利完成比賽，能和世界各國好手競爭，才知道自己的渺小，但能見識到不同國家人士的優秀設計，是人生中很棒的體驗。

樹德科大校長陳清燿心疼學生過程中的辛苦及壓力，他再三勉勵林于智：「妳要打敗別人很簡單，但要打敗自己並不容易。」陳勉勵林于智要對自己有信心，以正能量欣賞自己的能力。