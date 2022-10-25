歌手藍如潔下腰演唱''思慕的人''。（周麗蘭攝）

謝淑亞說，孝道很珍貴，蔡衍明董事長的理念與張麗善縣長一樣，長壽有很多祕方，唱歌就是一味藥，聽歌也是很令人歡喜，大家都要愈來愈健康、愈來愈快樂。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會周哲仁說，舉辦這個活動是蔡衍明董事長的理念，他希望每個台灣人都能夠孝順長輩，出門在外有空要做志願服務，在家孝順，外出奉獻，台灣就是一個充滿愛的社會。（周麗蘭攝）

副縣長謝淑亞、縣議員廖偉晴、李明哲、縣府社會處長林文志、二崙鄉長參選人鍾東榮到場致意。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會25日在二崙鄉老人會舉行，歌手來藍如潔走入觀眾群演唱，扎實的唱功令長輩們相當佩服。（周麗蘭攝）

主持人林潔開場帶來「愛情的恰恰」炒熱氣氛。（周麗蘭攝）

蔡衍明愛心基金會「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會今（25日）在二崙鄉老人會舉行，資深藝人們使出渾身解數帶來餐廳秀表演，老人家也熱情揮舞燈筆，十分投入。副縣長謝淑亞表示，縣長張麗善很重視孝道，與蔡衍明董事長不謀而合，長壽祕方之一是唱歌、聽歌，希望長輩們愈活愈健康、快樂。

主持人林潔開場帶來「愛情的恰恰」炒熱氣氛，現場近300名長輩跟著哼歌，這是蔡衍明愛心基金會公益演唱會「讓爺奶成為心中的寶」，繼去年再次抵達二崙鄉，老人家們都提早到場等候。

副縣長謝淑亞、縣議員廖偉晴、李明哲、縣府社會處長林文志、二崙鄉長參選人鍾東榮到場致意。

謝淑亞說，孝道很珍貴，蔡衍明董事長的理念與張麗善縣長一樣，都希望兒女了解感恩惜福、孝順父母、尊師重道的價值，她現在到學校發覺孩子們都非常有禮貌，進退應對很落大方，好的文化傳統應該持續傳承下去。

謝淑亞表示，蔡衍明基金會讓愛下鄉，二崙鄉老人會可以說是全台赫赫有名，長壽有很多祕方，唱歌就是一味藥，聽歌也是很令人歡喜，大家都要愈來愈健康、愈來愈快樂，麗善縣長會繼續讓雲林改變、繼續好，雲林上場接下來要「加速前進」。

蔡衍明愛心基金會周哲仁說，舉辦這個活動是蔡衍明董事長的理念，他希望每個台灣人都能夠孝順長輩，出門在外有空要做志願服務，在家孝順，外出奉獻，台灣就是一個充滿愛的社會，也不會有什麼糾紛，台灣進入高齡化社會，年長者就是要快樂，唱歌、聽歌都很好，蔡董希望同仁到處推展這個理念。

周哲仁表示，愛心演唱會舉辦迄今已經10年，參與的歌手都是義務演出，他們沒有固定時間，有空就出來，用歌聲、表演做服務，給他們掌聲就是最好的回饋。

縣府社會處長林文志表示，大家都是張麗善縣長心中的寶貝，她知道二崙老人會很愛唱歌，今天就是要用過去大家很懷念歌廳秀唱出耳熟能詳的金曲，剛剛看到大家都年輕起來了。

今天參與演出的歌手有藍如潔演唱針線情思、思慕的人、港都夜雨；聲韻合唱團演出歌中劇，演唱媽媽歌星、金針花、阿母的手；唐玲演唱等一下呢、我不知我愛你、黃色玫瑰；小辣椒演唱再會吧心上人、家後、藝界人生；阿雀姨表演玫瑰玫瑰我愛你、孤女的願望、負心的人。