台東縣長候選人劉櫂豪，26日端出免費為65歲以上長者裝假牙牛肉政見。（莊哲權攝）

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪26日端出幫65歲以上長者免費裝假牙牛肉政見，除了維護長者的健康權益以外，也減輕家庭負擔，讓年輕人安心為事業打拼。

劉櫂豪說，他日前回去看高齡80幾歲的母親，發現母親顏面及說話怪怪的，後來才發現是母親脫下假牙，想到還有不少長者牙齒無法照顧，讓他決心努力選上縣長要讓長輩獲更好的牙齒照顧。

劉櫂豪表示，缺牙造成飲食問題，影響健康，是台東平均餘命全國最低的因素之一，也影響長輩自信心，但是裝一副全口活動假牙費用動輒4、5萬元，政府全面幫長輩裝假牙，才能減輕家庭負擔，也能讓長輩過得更健康。

劉櫂豪指出，假牙為健保不給付項目，國民健康署有針對中低收65歲以上長者，原民會也針對55歲以上長者補助假牙計畫，此外，包含桃園市等12縣市也針對長者假牙裝設擴大補助範圍，因此，他提出65歲以上長者假牙補助，促進長者身體健康，恢復自信心，也讓年輕人安心為事業打拼。

劉櫂豪說明，無論是採用全面施實的首年4500萬經費或分8年逐步實施每年約需1400萬經費，新台東縣政府將以公益彩券基金、花東基金及縣府的公務預算支出等3方面預算執行。

牙醫師吳宏達提到，依據世界衛生組織的報告，一般人缺牙8顆以上就會對健康有非常大影響，而且在實務上，也看到很多長輩不願意出門看牙醫，不僅因為交通，也因為費用不低，因此支持劉櫂豪提出的假牙政策。