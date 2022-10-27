華山基金會今天帶長輩們前往苗栗三義搭乘鐵道自行車。（華山基金會提供／李京昇苗栗傳真）

眾人開心體驗搭乘鐵道自行車。（華山基金會提供／李京昇苗栗傳真）

近年受到疫情影響，弱勢長輩鮮少出門不免寂寞，華山基金會與舊山線鐵道自行車業者、祺峰休閒事業董事長游志勇合作，27日帶著長輩們來到三義龍騰斷橋騎乘如小火車般的鐵道自行車，遊歷自然景觀和文化豐厚的舊山線百年鐵道，留下美好回憶。

獨居三義的78歲傅姓奶奶，今年9月染疫，確診時華山提供物資協助及電話問安，陪伴她免於恐慌，安心生活，並在阿婆恢復健康後關懷訪視，此次能與老友相聚出遊讓她非常感謝。傅姓奶奶說，確診時很害怕，在大家的關心下才能平安健康，現在可以一起出來，真的很感恩。

游志勇今天除擔任列車長角色，帶著華山基金會志工們及長輩啟程，他也親自陪同長輩搭乘鐵道自行車，並當場認助華山基金會1名長輩以及100分年菜。

游志勇表示，華山愛老人愛團圓公益行動開跑，藉由三義的鐵道自行車活動，祝福華山長輩平安健康，希望有更多民眾、單位及企業加入愛老人的行列，定期挹注常年服務經費，並希望透過活動讓長輩拋開疫情下的恐懼不安，一覽山線鐵道美景。

苗栗華山基金會指出，目前苗栗地區服務超過1000位弱勢長輩，希望用愛串聯社會大眾的力量，於歲末佳節一同伸出雙手幫助失能、失智、失依老人，愛心電話：037-373627杜縣站長。