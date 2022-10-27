弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦記者會，現場安排青銀時尚伸展台的走秀活動，由四組長輩與青年搭檔化身模特兒 。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦記者會，現場安排青銀時尚伸展台的走秀活動，由四組長輩與青年搭檔化身模特兒 。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦記者會，現場安排青銀時尚伸展台的走秀活動，由四組長輩與青年搭檔化身模特兒 。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心衣』起助老二手精品義賣會」活動，響應大使詹子晴丫頭（中）也應邀出席，並透過走秀活動傳達二手衣物也可以打造出新風格的觀念。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，響應大使詹子晴丫頭（中）也應邀出席，並透過走秀活動傳達二手衣物也可以打造出新風格的觀念。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心衣』起助老二手精品義賣會」活動，響應大使詹子晴丫頭（見圖）也應邀出席，並親自幫忙整理二手衣物。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心衣』起助老二手精品義賣會」活動，響應大使詹子晴丫頭（見圖）也應邀出席，並親自幫忙整理二手衣物。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，些許民眾也前來挑選喜愛的商品，也一併做公益。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，廣邀民眾前來挑選喜愛的商品，花小錢將喜愛的商品帶回，還能將公益結合生活。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，些許民眾趁空檔前來挑選鞋款，並現場試穿。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，民眾趁空檔前來挑選喜愛的商品，花小錢將喜愛的商品帶回，同時也能做公益。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，許多藝人也共同響應，捐出自己商品義賣。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，些許民眾也前來挑選喜愛的商品，也一併做公益。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，許多藝人也共同響應，捐出自己商品義賣。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，民眾前來挑選喜愛的商品，同時也一併做公益。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會臺北服務處舉辦「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」活動，義賣所得將幫助更多獨居弱勢長輩。（羅永銘攝）

弘道老人福利基金會台北服務處日前舉辦「千件二手義賣品等你來掏寶 響應大使詹子晴ㄚ頭攜手長輩時尚走秀」記者會，義賣所得將支持「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫。記者會上特別安排青銀時尚伸展台的走秀活動，由四組長輩與青年搭檔化身模特兒 ，穿搭今年募集到的二手衣包走秀，響應大使詹子晴丫頭也應邀出席，並透過走秀活動傳達二手衣物也可以打造出新風格的觀念。

響應大使詹子晴丫頭表示，今年是第一次參加弘道基金會的二手衣義賣會活動，平時因為忙碌於工作，無法抽出時間到獨居弱勢長輩家中陪伴他們，所以特別準備了幾個精品包，讓民眾用親民的價格，將喜歡的義賣商品帶回家，也希望透過我的呼籲．邀請民眾及粉絲在迎接歲末年終前關注獨老議題。

弘道基金會表示，今年共募集到近4000多件的二手衣包，其中不乏全新衣物及企業捐贈的知名品牌精品，近2年多來疫情的影響，民眾購買二手衣的意願降低許多，去年義賣收人相較前年減少了近4成，因此，希望民眾愛心響應參與今年的5場實體義賣會、yahoo拍賣的競標義以及addLESS線上平台的義賣，在後疫情時代中陪同弘道在助老的路上前行，讓溫暖與關懷獨居弱勢長輩的服務永不間斷。