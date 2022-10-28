《他馬克老闆》卡司陣容超強大。（羅永銘攝）

黃宣（左起）、盧廣仲以及旺福小民在《他馬克老闆》有逗趣演出。（羅永銘攝）

豆花妹（右）與蔡亘晏在《他馬克老闆》中分別飾演女秘書和女上司。（羅永銘攝）

改編自同名經典漫畫的職場喜劇片《他馬克老闆》今（28日）舉行媒體探班，首度曝光斥資破千萬打造、超過200坪的「茫您」廣告公司。瞿友寧笑說片場真的就像真實的職場，「每天上班、下班都死氣沉沉，一到收工就很嗨」，盧廣仲演出苦命的職場小職員「馬克」，特地請益昔日電機系的同學，也透露私下其實生活相當規律，平常11點就寢，但因為拍戲得常熬夜，「我只要進到片場，就覺得自己像社畜，有種真實的疲勞」。

黃宣在片中扮演神秘角色「阿死」，只有盧廣仲才能看得見他的形體，「滿寂寞的，有大家的時候不一定有我，看看導演會不會幫我加戲囉」，片中不僅造型多變，還得在空中飛來飛去，他說開拍沒多久就有吊鋼絲的戲碼，「我不怕高，但很怕暈，有場整整拍了一天，撞了至少有10次以上」，所以衣服裡面都得放護具。黃鐙輝則要反串演出，一頭怪異的捲頭，每次都得準備1.5個小時，「我終於知道女藝人有多辛苦，還有一次我來片場，花了5小時梳妝，結果只出現5分鐘」，他也自嘲就算造型多怪異，回到家，小孩也是見怪不怪，「我還曾經扮成鬼回到家」。

豆花妹（蔡黃汝）飾演曾國城的貼身秘書，穿著較為火辣，但是個充滿智慧的女生，「我要帶『長輩』出門，還要露腿，但都是很有質感的裸露」，片中有許多追求者，「但都會四兩撥千金避開，繼續維持我的的工作態度」。以《咒》入圍金馬影后的蔡亘晏（爆花）也笑說上部作品角色壓抑，好不容易演出喜劇，結果還是要演高冷的女強人主管，導演瞿友寧則稱讚蔡亘晏在片中開罵很有氣勢，「每句台詞都是金句」。該片預計明年5月上映。