九合一選舉將至，台中市長盧秀燕爭取連任，競選總部推出「小燕子的職場日常」LINE貼圖，以盧秀燕生動的表情，搭配超貼切的日常、職場對話，不僅俏皮活潑，實用性也很高，26日在盧秀燕競選總部正式發表、上架。

盧秀燕競選總部26日舉辦LINE貼圖發布會，邀請年輕人表演行動劇，真實呈現職場同事間的聊天對話日常，全套「小燕子的職場日常」總計24個貼圖，競總指出，這套LINE貼圖以上班族日常使用的對話情境作為設計發想，除了常見的「揪團＋1」、「中午吃蝦咪」、「謝謝老闆」、「真的假的」、「修但幾勒」，還有時下流行語「嚇到吃手手」、「歸剛欸」、「突破盲腸」、「鼻要醬子」，希望跳脫選舉氛圍，讓大家都能會心一笑。

競選總幹事黃健豪議員表示，4年前盧市長也曾推出過LINE貼圖，主題是「小燕子的台中日常」，當時就深受支持者喜愛，4年後再推出新貼圖，風格更活潑可愛，且非常實用，自己最常用的就是「歸剛誒」、「最好是喔」。

黃健豪透露，貼圖中許多句子其實是市長本人常說的口頭禪，配上戴墨鏡裝酷、雙手合十拜託等等經典動作，讓大小朋友都能會心一笑，歡迎大家多多下載使用。