高揚凱與蔣萬安太太合照，比出6號手勢。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱是最挺蔣萬安的台北市議員候選人。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

選戰進入衝刺期，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱，逐漸突破「新人知名度不夠」瓶頸，在街頭拜票時，越來越多人主動對他喊出「高揚凱」、「戰鬥凱」，並且表達支持的善意回應。此外，高揚凱忠厚誠懇、充滿陽光和愛心的特質，也日益彰顯出來，和蔣萬安一樣是具親和力、接受度高的年輕候選人。

蔣萬安與高揚凱除了在「人設」上趨同之外，在政見上也相互呼應，尤其表現在對年長鄉親的尊重和關懷的主張之上。高揚凱特別重視大安、文山地區老公寓的安全及無障礙問題。

高揚凱表示，他在當選後將推動「老屋健檢」工作，爭取危老建築結構補強的補助款、加速都市更新的程序和作業；另外，對於老式公寓大多缺乏電梯及無障礙設施，高揚凱也將結合專家、技師組成志工團隊，評估為老式公寓增建電梯或座椅式無障礙樓梯間升降椅的可行方式，並爭取市政府編列預算補助，這些政策構想，都是以符合長輩居住安全、生活便利為著眼。

在照顧長輩市民住的權益上，蔣萬安也具有高度使命感，他說，「買一間厝不簡單，扶一個家更困難。」，蔣萬安下定決心要推動都市更新，體貼高齡民眾，解決「長輩被困在屋子裡」的問題。

蔣萬安說，台北市許多住在老舊公寓的長輩出行艱難，很多子女甚至要背著長輩上樓下樓， 不方便更充滿安全隱患，他當選市長後要解決「老屋囚老人」的問題，全力加速都更。由此可見，蔣萬安與高揚凱的良好默契。

高揚凱具有愛心、體貼弱勢的個性，也在競選行程中隨時表現出來，他體貼長輩鄉親的「揚凱蹲」早已成為標誌。

幾天前，在學生家長慶祝萬聖節的餐會活動上，高揚凱原本在逐桌拜票，當他看到蔣萬安太太來到現場幫忙拉票，挺著大肚子的蔣太太擠在人群中實在有危險性。

高揚凱立即放下自己的拜票動作，跑到蔣太太旁邊，和立委林奕華一左一右護衛著蔣太太，而且充當導引者，逐桌喊道，「各位好朋友，蔣萬安的牽手親自來向您拜託」一路下來，即使在微寒的天氣中，高揚凱額頭都冒出汗來。

雖然高揚凱決定先放下自己的拜票動作，但他覺得做這件事情很有意義，因為護衛一個孕婦的安全比什麼都重要。