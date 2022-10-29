民進黨籍台東縣長候選人劉櫂豪30日下午在台東市南京路廣場造勢。（劉櫂豪競總提供）

民進黨籍台東縣長候選人劉櫂豪30日下午在台東市南京路廣場造勢，總統蔡英文、副總統賴清德、原民會主委夷將·拔路兒（Icyang Parod）等人到場助講；而爭取連任的縣長饒慶鈴表示，國民黨前副秘書長羅智強、立法委員高金素梅明晚6點將到台東為她及國民黨團隊打氣，邀請鄉親到場加油。

饒慶鈴表示，距11月26日投票剩不到1個月，每一份支持的力量都很珍貴， 台東市固本會報將於30日下午6點在台東市伊濘文健站舉行，最強男女戰神羅智強、高金素梅到台東為她與國民黨團隊加油打氣，邀請鄉親到場相挺，她也會將這4年台東的進步、幸福說給更多人聽。

此外，劉櫂豪「造好新台東團隊」原訂10月16日在台東市競選總部辦成立及造勢活動，因尼莎颱風來襲延期，劉櫂豪競選總部今天表示，輕颱奈格未來有可能逐漸轉北，但競選總部成立大會30日下午2點舉行，評估暫時不受影響，蔡英文、賴清德、夷將·拔路兒、立委莊瑞雄將到場助講。