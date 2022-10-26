中興員工消費合作社，致贈弱勢團體公益金。（顧士洋提供／廖志晃南投傳真）

行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社，秉持關懷弱勢團體，回饋地方的理念，在疫情中送溫暖，致贈每個團體2-8萬元公益金。

合作社理事主席林瑞峰，由總經理簡滄茂、祕書林伶君、理事顧士洋陪同，代表消費合作社全體社員，前往南投縣心理衛生協進會、南投市營南社區發展協會、南投市內興里社區發展協會、親愛愛樂、玉德慈善會、創世基金會附設草屯創世清寒植物人安養院、南投縣樂活農業發展協會、南投市大埤社區發展協會樂齡學習營、草屯鎮富寮社區發展協會、台灣兒童暨家金會南投分事務所等處，致贈每個團體2-8萬元公益金，表達中興員工消費合作社關懷社會弱勢團體，以實際行動支持社會公益服務活動，也盼望大家多多關心周遭最需要關心幫助的人。

林瑞峰表示，因為疫情使得許多弱勢團體面臨受捐助款數減少，募款活動延後或取消的窘境；中興員工消費合作社每年都舉辦歲末送暖致贈公益金，今年也不例外，更提前於10月致贈，讓弱勢團體獲得幫助，也希望藉此拋磚引玉，讓更多民間善心人士投入公益。

受贈協會、團體均表示感謝中興員工消費合作社雪中送炭的善心義舉，對他們的支持、關心與祝福，讓他們心中注入暖流。

中興員工消費合作社，位於南投市光華10路2號，消費者加入該社成為準社員，可享受購物分享紅利回饋福利，賣場產品非常多樣化，價格便宜大眾化，還有許多地方特產。