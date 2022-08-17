李棟樑致贈基隆各海軍單位慰問金。（軍聞社提供）

為犒慰海軍官兵近期頻繁執行海疆巡弋、監視共艦的辛勞，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往基隆131艦隊敬軍慰問，感謝官兵捍衛海疆的無私奉獻與辛勤付出。

李棟樑由海軍政戰主任劉慶斌中將陪同前往海軍威海營區，並登上剛完成11天海疆巡弋任務，返回基地整補的成功軍艦慰訪；李棟樑首先在官廳致贈駐基隆的海軍各單位慰問金，向官兵們近期頻密執行海上偵巡任務，戮力戰備訓練的辛苦，表達肯定與慰勉之意。

李棟樑表示，共軍演習，海軍艦艇24小時全程監控，非常辛苦，在第一線承受很大的壓力。海軍131艦隊長薛柏洋少將則感謝李棟樑長期對官兵關懷和照顧，讓官兵深刻感受社會各界對國軍的支持，他表示，這段期間海軍各型艦艇都投入戰備，接獲命令，30分鐘內就啟航出港執行任務，第一線的海軍官兵，監控共軍艦艇動態，捍衛海疆，寸土不讓，雖有壓力，但海軍官兵平時訓練精實，心理素質高，抗壓性強，參與執行任務同感榮譽。

隨後李棟樑也前往後甲板與官兵合影留念，並逐一致贈慰問品，感謝他們為國辛勞；此行，李棟樑也特別為官兵準備兩百箱碗麵，希望他們在執勤之後能吃飽喝暖，休息後再恢復戰力。