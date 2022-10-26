台新金（2887）旗下台新銀行今(26)日攜手Gogoro發行「台新銀行Gogoro Rewards聯名卡」，結合 Gogoro Rewards全新點數計畫，讓民眾可以透過日常移動、生活消費享最高10%點數回饋，有感累積Gogoro Rewards點數，還可100%折抵電池資費，藉此獎勵廣大Gogoro與Powered by Gogoro Network聯盟逾70萬車主，以更好支付體驗來支持零碳交通。台新金控董事長吳東亮也親自出席活動，用行動實踐台新三十周年認真永續的使命，從交通到生活每一筆消費，透過實質回饋鼓勵民眾落實綠色生活，運用科技金融創造民眾便捷生活與永續環境的雙贏未來。

吳東亮表示，台新銀行在今年3月的三十週年記者會上，宣示將以「認真、永續」為主軸，台新除了在B to B方面，落實責任投融資，在B to C方面，台新也與策略夥伴們攜手合作，為民眾打造綠色生活，這次與Gogoro的合作是最好的例子。未來民眾只要使用台新銀行Gogoro Rewards聯名卡消費，多多騎乘Gogoro電動車，都是在實踐低碳生活，對環境保護與淨零排碳貢獻一份心力，相信每個人都可以成為讓地球永續的英雄，一起from Zero to Hero。

台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵補充道，本次針對Gogoro集團電動機車客戶，祭出以Gogoro Rewards聯名卡支付Gogoro實體門市購車款享最高10%點數回饋無上限，而每月扣繳電池資費再享最高10%點數回饋，生活消費包含全家等四大超商、咖啡選店(Cama、Louisa Coffee)、速食(摩斯漢堡、麥當勞)皆可享最高10%點數回饋，點數1點= NT 1元，100%可折抵電池資費、GoShare資費，集團通路也將全面開放折抵。

蘇育徵說明，除了提供優惠回饋，為了降低民眾購車門檻，台新 Gogoro Rewards 聯名卡更推出分期自由選購車方案，不僅零利率且前三期僅NT299元即可輕鬆牽車，民眾只要刷卡後，於帳單結帳日前至Richart Life App點選該筆消費，即可選擇「前低後高」、「前高後低」多元的分期0利率方案，每月期金再享1%點數回饋，幫助民眾靈活運用預算購車，還有更多專屬聯名卡購車、資費優惠、政府補助可相互疊加，購買指定車款回饋最高可享NT32,839元！而還沒有信用卡的年輕人，也可以先申辦Richart帳戶存錢購車，享Gogoro Rewards多重優惠；還有更多令人期待的Gogoro Rewards使用方式都將陸續揭曉，鼓勵全民一起加入永續交通的行列，獲得更多優惠回饋，同時也能回饋環境。