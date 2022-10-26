前南港警分局交通分隊警員林信洋，2020年10月與賓士車車主合謀以製造假車禍，詐領保險金60萬元，保險公司發現損傷程度與現場散落物不符因而報案，分局督察組近一步發現，假車禍涉案人都是汽車協尋服務業者，俗稱「抓車仔」，林早在2年前，即以警用電腦查詢欠款人個資，並收受54萬多元的賄款，林更因擔心事跡敗露，利用女友的帳戶收受賄款，甚至介紹新北市新莊分局警員邱巍一起賺外快，士林地檢署偵結，依貪汙治罪條例起訴林等7人。

49歲林男擔任南港警分局交通分隊的警員，曾當選北市警廉能楷模，2020年10月16日吳姓友人為了詐取保險公司，與其他人串通好，以三菱轎車撞擊路邊的賓士車，製造假車禍，而林早已駕駛巡邏車在旁等候，配合演出，並製作交通事故現場圖，讓吳男可向保險公司申請理賠60萬。

警方一查發現假車禍當中的吳男、楊男是「抓車業者」，急需員警幫忙查詢債務人的個人資料，知道住址以後，抓車業者就派人尋車向債務人催討債務，並提供「尋車獎金」給予幫忙查資料的警察，每一筆扣除尋車成本，林每筆可賺得5000元到1萬元不等的外快。

林男知道自己的員警身分，一旦被發現難逃法律制裁會，找來吳姓女友當「白手套」，抓車業者的前先匯入吳女的帳戶，再從女友帳戶轉給他，甚至還找來新莊警分局的邱姓員警一起幫忙「查資料」，自2018年、2019年以來，查詢超百筆資料，並收取54萬多元的尋車獎金。

檢察官起訴，警察機關人員除了犯罪偵查、治安維護、交通管理等其他法令規定範圍內，不得使用警政署車籍及資訊系統查詢，但林、邱身為公務員，卻洩漏他人個人資料給予抓車業者，讓業者可擁有更詳細的資料尋車，並收受尋車獎金，涉犯貪汙治罪條例的圖利罪嫌，以及違反個人資料保護法，假車禍部分涉犯詐欺罪，檢察官依法起訴林、邱等7人。