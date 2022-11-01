老舊柴油大客車製造空汙，交通部雖已訂出規範要求汰換，但2019年已讓既有環保5期車輛生產販售期限再延長2年；不料交通部日前又同意某一車廠的大客車領牌日期，再展延至2024年。有車廠向本報反映，所有業者都已經執行6期排放規範，只有「那一家」車廠還在5期，根本是幫特定廠家解套；「蔡政府說要環保減碳，怎麼一延再延領牌日期？配合你政府的人好像傻瓜一樣！」

大型柴油車的6期環保標準自2019年9月1日起實施，不過該年行政院以「避免車價上揚而增加民眾購車負擔」等為由，延長5期大型柴油車的製造與進口期限2年，使得期限達到2021年8月31日。

有業者和車廠向本報反映，交通部10月14日透過VSCC（車輛安全審驗中心）會議，將順益汽車所申請的Euro5巴士可領牌日期，再展延1年至2024年6月30日，近期將報交通部執行。

業者表示，一堆已經執行6期排放的底盤廠家抗議也無效；所有車廠都6期了，更何況歐盟也都要求6期排放標準，國內只有1家車廠還在5期，交通部還讓期一延再延，「從2019年一直延到2024年，太扯了，這就是幫特定廠家解套！」

根據VSCC會議紀錄，有大客車業者反映因受疫情影響導致領牌不如預期，建議已提報110年度庫存的大客車完成車及大客車底盤未能於規定期限內完成登檢領牌者，可再次延長有效期限。交通部決議表示，考量國內近期受疫情影響，旅遊業確認尚未恢復過往榮景，連帶影響國內大客車領牌狀況，因此同意多延長1年，將再請車安中心報交通部執行。

交通部路政司科長趙晉緯向本報表示，首先是因為去年底有新舊法規交替，所以展延，讓環保5期車輛可以繼續領牌；其次，這和環保法規無關，主要是因為疫情2年多以來遊覽車賣不出去，大家沒有換車需求，現在雖然國境已開，但是買車是落後指標，要有客源才會有買車需求。

業者不滿表示，這是單一車廠不合格的車賣不掉，就一直要求政府降低標準，跟疫情有甚麼關係？為何別的車廠都沒這個問題？蔡政府一直說要環保減碳，怎麼對環保5期車輛生產販售期限一延再延，「配合你政府的業者好像傻瓜一樣。」