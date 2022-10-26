台中市神岡區大洲路廠房有一塑膠桶發出惡臭，警方獲報26日獲報後趕往了解，下午近2時發現該塑膠桶內裝有一具身分不明遺體後，目前已封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，據悉警方已掌握凶嫌蹤跡。

據了解，死者疑為2年前失蹤對象，當時家屬已向警方報案，恐怕是早已遇害。

豐原警分局指出，目前已報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，由鑑識人員採證與法醫相驗中，分局已掌握特定對象積極查緝中，期能儘速釐清案情。