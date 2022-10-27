市長盧秀燕今天到梧棲區主持興農里、永寧里及永安里聯合活動中心，新建工程開工動土祈福典禮。(陳世宗攝)

盧秀燕指出，去年一整年台中市治安評比是六都第一名，包括掃黑、肅槍、緝毒、打詐都是六都第一。(陳世宗攝)

台中市神岡區一處工廠昨日驚見水泥封屍命案，死者初判至少已經死了2年以上。市長盧秀燕今天到梧棲區主持興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程開工動土祈福典禮時；盧秀燕強調，今年1月到10月台中市槍擊案是六都最少，破案率最高，雖然還有一些犯罪事件，但台中市總體治安在中央評比裡名列前茅。

梧棲區興農里、永寧里、永安里長期缺乏活動中心，台中市政府斥資1億多元經費，打造民眾期盼已久的三里活動中心，市長盧秀燕27日親自主持開工典禮，工程預計2024年竣工；盼落成後能帶給在地鄉親多面向的活動場所，不僅提供里民活動空間，也新增一處三代共樂的友善共融公園。

媒體詢問市長盧秀燕台中市的治安問題？盧秀燕指出，去年一整年台中市治安評比是六都第一名，包括掃黑、肅槍、緝毒、打詐都是六都第一。今年1月到10月台中市槍擊案是六都最少，破案率最高，雖還有一些犯罪事件，但台中市總體治安在中央評比裡名列前茅。

盧秀燕強調，感謝警察同仁長年用生命守護台中，也感謝市民朋友及協勤系統，包括義交、義警、民防等大家協助，一同朝「富市台中、新好生活」前進。

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