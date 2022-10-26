成功嶺替代役訓練班役男陳訴疑遭中隊長性騷擾，監委紀惠容指出，內政部役政署未經性騷擾調查程序，即率爾認定並逕自對外發布新聞稿，對於疑似性騷擾案件調查處理，確有怠失，監察院通過糾正內政部役政署，並要求內政部及國防部督促所屬檢討改善。

紀惠容表示，調查成功嶺替代役男疑遭中隊長性騷擾案發現，役政署在事件發生時，未善盡告知義務，未能保護當事人權益，經網路平台爆料後，也未經性騷擾調查程序，就率爾認定並逕自對外發布新聞稿稱「本案調查後屬雙方誤解，且已獲2名役男當事者理解」。

紀惠容指出，役政署發布新聞稿在先，事後關懷役男才告知說明性騷擾相關規定與申訴權益，對於性騷擾案件之調查處理，確有怠失。監察院內政及族群委員會聯席會議於6日通過調查委員提案，糾正役政署，並要求內政部及國防部督促所屬檢討改善。

糾正案文指出，2名役男於110年8月27日反映事項已明顯涉及性騷擾範疇，惟替代役訓練班於斯時僅以役男訓練及生活管理規定進行關懷瞭解，未進一步詢問役男或協助提出性騷擾申訴，迄至同年8月30日網路平台爆料本事件後，方於次日（8月31日）向役男宣達性騷擾防治法規定及申訴程序，雖然當事人當下沒有提出申訴，卻保留申訴之權益。

糾正案文提及，役政署於本事件發生時未善盡告知義務，未能保護當事人權益，而且在網路平台爆料後，未經性騷擾調查程序，昧於事實，即率爾認定，並逕自對外發布新聞稿，紀惠容認為，此風不可長。

糾正案文指出，役政署訂有「內政部役政署性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」，其中第5點為處理性騷擾申訴及調查案件，設性騷擾申訴評議委員會，惟此規定之組成要件並未有社會公正人士或專家學者等外聘人員，亦未有性別比例之規範，對於落實性騷擾防治準則規範性騷擾事件之調查應秉持客觀、公正、專業原則，實有未當。

糾正案文表示，役政署只以人事室簽呈，就由性別平等專案小組兼具性騷擾防治審議委員會功能；役政署未依規定設置性騷擾申訴評議委員會，實有未洽。役政署對於性騷擾防治機制與相關措施，仍待檢討改進。