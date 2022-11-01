據衛福部2016年調查顯示，65歲以上長照需求者有67.1％為家人照顧，且65歲以上僅有12.7％願意住進機構，但伊甸基金會今天公布報告指出，有4成的青壯人選擇住進機構，希望由子女照顧僅有17.5％，伊甸基金會表示，除了受到少子女化影響，也是因為長期照顧的辛苦，不希望下一代承接，因此才會選擇住進機構。

調查也指出，無照顧經驗的民眾多數認為「經濟支持」為主要資源，但有照顧經驗的民眾多數認為最需要「照顧人力分擔」、「經濟支持」次之，而衛福部調查也發現，每年有13萬人因為照顧家人被迫放棄工作。

如原本在工廠上班的黃念慈，為輕度失智母親的主要照顧者，曾找過公托、居服等資源，但後來則至失智據點才穩定上課，但工廠近年歇業後，她則轉職至居服員，黃念慈也用自己的經驗分享、鼓勵他們不要放棄。

伊甸基金會副執行長何天元說，雖然青壯年入住機構意願提高，但需要長照的主要族群仍偏愛在家中照護並且由子女照顧居多，使現行青壯年成為「三明治世代」，長期照顧可能成為每個家的課題，伊甸不只關注長輩的生活，更希望擁抱照顧者、乃至整個家庭的需求，讓他們知道有需要時，可以透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等服務，