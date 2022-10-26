威廉莫斯利（左）與梅爾吉勃遜在片中有緊密對手戲。（采昌提供）

凱文狄倫在片中飾演討厭梅爾吉勃遜的電台DJ。（采昌提供）

由奧斯卡得主梅爾吉勃遜（Mel Gibson）領銜主演的驚悚懸疑新片《絕命線阱》（On the Line），集結《納尼亞傳奇》系列男星威廉莫斯利（William Moseley）、《終極交戰》凱文狄倫（Kevin Dillon），以及約翰羅賓遜（John Robinson）、納迪亞法雷斯（Nadia Fares）、艾莉雅賽勒歐尼爾（Alia Seror-O'Neill）等大咖影星互飆演技。劇情緊湊、懸疑驚悚到腎上腺素狂飆無法喘息，尤其層層逆轉的驚人結局，更將顛覆觀眾想像。

電影由羅穆瓦爾德布朗熱（Romuald Boulanger）自製、自編、自導，改編自他在世界各大影展獲得60多項大獎肯定的短片《談話》（Talk），《絕命線阱》也將場景從法國巴黎拉到美國洛杉磯，橫跨歐美斥資拍攝。值得一提的是，導演希望創造跟真正廣播節目相同的環境，所以在拍攝過程當中，讓梅爾吉勃遜與其他演員都「來真的」，能夠在他們的收音機、耳機中聽到神祕來電者的聲音與所有的槍聲、玻璃破碎聲、尖叫聲及哭聲，讓演員們得以用最真實的情感，感受到緊張情境。

尤其多次被評選為「全球最性感男人」的梅爾吉勃遜，這回透過聲音、對話、動作、表情完全掌握緊張節奏，為拯救家人的自我掙扎，以及內心衝突，讓他演來深獲觀眾共鳴。他也在表演中增添不少幽默元素，卻又不失驚悚動作片該有的緊張感，觀眾也將透過他的精湛演出，看到人性面對恐懼的一面。尤其全片情節曲折，觀眾會不停猜測劇情走向，不看到最後，絕對不知道驚人結局會如何發展。這回他與威廉莫斯利在片中共患難求生，幾乎從頭一起演到尾，和凱文狄倫更是首度合作，凱文更在片中狂爆粗口，火花四射衝突不斷。

此外，由於該片在2021年6月拍攝，當時法國與歐洲其他國家的邊界仍然開放，也讓導演特別邀請西班牙男星安立奎艾塞（Enrique Arce）詮釋電台員工，並找來德國女星艾莉雅賽勒歐尼爾飾演助理主持人，跟梅爾有一搭一唱的默契場面。還有曾演出《獵豹行動》的納迪亞法雷斯（Nadia Fares）和演出過《巴黎電幻世代》的保羅斯皮拉（Paul Spera），2人即使在片中戲份不多，卻都是引領劇情發展的關鍵人物。

《絕命線阱》即將在11月4日在台灣與美國同步上映。