選情冷，民進黨市議員候選人們聯手組聯盟，除跨派系成立的「舊城新五虎將」外，英系議員吳敏濟、蕭隆澤、陳淑華及議員候選人張芬郁、謝家宜、陳俞融及陳雅惠共同成立「台中英連線」，打團體戰爭取出線。

「台中英連線」中，有5位女性候選人包括陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳俞融、陳雅惠，她們都有服務經驗，也表示未來將扮演好市政監督的角色，讓台中建設進步向前。

「台中英連線」提出共同訴求，包括65歲以上長輩健保不會少；營養午餐免費、營養加倍；捷運藍線四年動工，完善路網改善交通；興建社會住宅，落實居住正義；育兒政策升級，讓年輕人敢生敢養；發展策略產業，拉高薪資結構；落實減碳政策，發展綠色能源。

「台中英連線」強調，市長盧秀燕上任以來，不是跟中央處在敵對緊張的狀況，就是將問題拋向中央，被網友貼上「最強中央處理器」封號，盧市府建設延宕，光會高喊響亮口號，美化數字，自我陶醉。她們呼籲，「市長換蔡其昌，台中才能翻新」。