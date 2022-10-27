日前房產溫度計報導「鄰居陽台抽菸判賠４萬！屋主夫妻提告成功」之話題，昨（25）日屋主親自上PTT回文，除了進一步解釋提告、蒐證過程外，也簡單回應眾網友們的疑問，並表示非常感謝法官判出如此優質的判決，讓鄉民大讚：「恭喜教訓了沒品的菸人」。

屋主蒐證一年上偵查庭 鄰居只願私下道歉

江姓屋主表示在提告民事之前，就已經向對方客氣表示會蒐證，並寄了存證信函請對方別再抽菸，還透過管委會、管區員警道德勸說，但對方不僅從頭到尾矢口否認，還在群組睜眼說瞎話，堅稱抽菸的人根本就不是他，甚至還對屋主口出惡言、冷嘲熱諷，讓屋主忍無可忍提告妨礙名譽。

到了偵查庭上，屋主故意先不提交證據，對方一樣在庭上公然說謊，跟檢察官信誓旦旦表示他沒有抽菸，直到屋主把影音光碟證據上呈，對方才雞嘴變鴨嘴，馬上說願意和解，但到了調解委員那邊，卻又說和解只願私下道歉，讓屋主氣炸認為，我要私下道歉幹嘛？

感謝法官優質判決 屋主直言：告贏就是爽！

最終調解破局，不過對方即使知道屋主掌握證據，仍一樣照抽菸無誤，讓屋主覺得這種人，不是欠告、欠教訓是什麼？雖然開庭時，法官也是傾向雙方和解講開就好，但對方態度就是東扯西扯，提到要不是屋主腳步聲吵、在群組標記他讓他沒面子等，不然他原本都是去樓下吸菸區抽，只是因為上述原因導致他不爽，才直接會在陽台抽菸。

不過屋主認為這些理由，完全不能合理化陽台抽菸行為，並表示雖然賠償金可能要走強制執行，才有機會拿到，但他很感謝這次台中地院的法官，判出如此優質的判決，進而讓眾多新聞台報導，直言告贏就是爽！

為女兒則強 靠2大神器蒐證成功

另外，也針對鄉民疑問給予解答，像是只賠4萬很便宜，對方繳完就可以繼續爽抽？屋主就PO出強制執行法第129條1項法條，表示該法條是指對方已經被法院禁止在陽台抽菸，如果繼續抽，屋主一樣蒐證呈報法院，有3萬到30萬的怠金，只要對方敢一直抽，那就會一直罰。

再來，江姓夫妻住在社區大樓9樓，抽菸鄰居是住在8樓，網友就很好奇陽台是平行的，究竟如何蒐證？屋主表示當你可愛女兒出生，在客廳聞到菸味就爆哭，被逼到受不了時，你就會想盡辦法，簡單來說就是靠「自拍棒+運動攝影機」搞定，基本上只要畫質、夜拍效果好，蒐證是沒問題的，考慮日後拍YT教學，造福所有受鄰居二手菸害所苦的人。

最後也提到關於侵犯對方隱私權問題，屋主認為他於法沒有，但對方要告，他也是不怕跑法院的，相信公道自在人心，並提到到時候妨害名譽如果起訴或是告贏，他還會再來發文慶祝。

近一週網路聲量破7千筆 鄉民：恭喜教訓了沒品的菸人

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「鄰居陽台抽菸判賠４萬」此事件（時間：2022/10/19 - 2022/10/25）一週網路聲量，共有7,537筆，討論高峰是在10月23日這天，經媒體報導過後，開始在各大社群論壇討論的緣故，單日討論度有4,261筆。

接著，10月25日屋主在PTT回文，媒體再度報導，也有1,918筆討論，此篇回文下鄉民也留言表示：「你超棒！沒公德心菸蟲想死別拖鄰居下水」、「4萬小錢，爽的是他不能在陽台抽煙」、「讚~~給這些菸蟲一些教訓」、「恭喜，你這是造福往後有類似困擾的人們」、「恭喜教訓了沒品的菸人」、「祝你妨礙名譽也能告贏，再附帶民事求償」、「同是有孩子推一個！」、「一定要推出YT教學，造福社會」、「為父則強，讚！」。

【網路溫度計】提醒您－

◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月19日至2022年10月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄰居陽台抽菸判賠４萬』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。