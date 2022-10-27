根據臉書「彰化爆料公社」貼文表示，受害的余姓男子到江家喊「品蓉我愛你」，隨即離去，隔日收到江簡訊表示有事情見面說，雙方對質並拿出監視器畫面，余男坦承惡作劇並道歉。（翻攝彰化爆料公社臉書／吳建輝彰化傳真）

今年才23歲江品蓉，外型亮眼，強調自己是遭恐怖鄰居騷擾。（翻攝江品蓉臉書／吳建輝彰化傳真）

余男坦承惡作劇並道歉，不過卻遭江的男友恐嚇「蛋幾雷你會被亂槍打死」，而離去時發現有車輛跟縱，沒多久就遭攔車砸毀，已經報案至今沒有下文。

臉書「彰化爆料公社」今天一篇文章指出，將代表民進黨參選彰化縣員林市東區市民代表的候選人江品蓉，疑涉嫌教唆砸車，貼文者指出因喊了「品蓉我愛妳」，遭對方男友恐嚇、聚眾砸車，今江品蓉出面喊冤，表示自己遭貼文者跟蹤長達半年，自己與他人行車糾紛，卻賴在我身上，質疑是選舉操作，雙方各說各話。

根據貼文表示，受害的余姓男子到江家喊「品蓉我愛你」，隨即離去，隔日收到江簡訊表示有事情見面說，雙方對質並拿出監視器畫面，余男坦承惡作劇並道歉，不過卻遭江的男友恐嚇「蛋幾雷你會被亂槍打死」，而離去時發現有車輛跟縱，沒多久就遭攔車砸毀，已經報案至今沒有下文。

遭指名的候選人江品蓉出面喊冤，表示自己才是受害者，余男與她是以前租屋的樓上鄰居，雙方不認識，但他長期跟蹤並騷擾她，讓她感到相當害怕，已經搬走那邊半年左右，最近因為選舉曝光又讓他逮到，前幾天余男的女朋友才電話提醒她，說余男可能會再騷擾她。

江品蓉強調，自己過去多次嘗試與對方溝通，但始終沒有得到良善的結果，強調自己絕對沒有教唆砸車，這起事件今年2月發生，直到現在選舉倒數了才在臉書惡意發文，根本是選舉操作，希望對方能夠理性溝通，避免造成不必要的誤會。

彰化員林警分局表示，今年2月25日確實有接獲民眾報案，指稱自小客車在彰化縣員林市圓林園附近遭惡煞砸車，經調閱相關監視器等深入調查後，傳訊帶回36歲顏男等共6名涉案人，訊後全案依妨害秩序、強制、恐嚇及毀損等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，其餘則不方便多做說明。