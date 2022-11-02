高雄市左楠區時代力量高雄市議員候選人鄭侑青，上個月放在車上的1萬8600元現金及錢包不翼而飛，三民二警方獲報後根據監視器畫面，發現是一名慣竊動手行竊，由於該嫌犯居無定所，目前警方仍在追緝中，鄭侑青也將遭竊過程放上臉書，她也要提醒附近居民要特別注意。

左楠區時代力量高雄市議員候選人鄭侑青指出，上個月19日將車停在三民區春陽街附近，沒想到隔天發現1萬7000現金及放有約1600元的錢包不見了，立刻前往三民二分局覺民派出所報案。

鄭侑青提到，調出監視器畫面後，看到是一位阿伯在凌晨2時36分許左右打開車門，隨後警方也採集指紋，一周後也查出阿伯的身分是名慣竊，她也自嘲是遇上「車關」，不過她也說，如果這筆錢能夠幫助到這位阿伯，其實就當作粗心的教訓，她說，會將過程PO出來是想提醒附近居民要多注意，也藉此點出年長者就業問題。

三民二警方表示，經調閱監視器影像發現一名男子行竊，比對後已鎖定特定犯嫌。但前往該嫌戶籍地查找不到人，也尚未發現所使用交通工具及落腳處，持續擴大調閱追查中。