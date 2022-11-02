台南市議員第1選區民進黨候選人沈家鳳（中）找來新營新秀藝術家吳佳諼（右）共同合作推出吸睛的競選小物來募款。（張毓翎攝）

選戰倒數，各候選人進入告急催票階段，近日許多選將的幕僚團隊腦力激盪，推出有哏的競選小物來吸引選民目光。但是，競選小物眉角多，除了送得好也要送得巧，如果送不好，讓人一拿就想丟掉，「就GG了」；不少老將認為，競選小物講究實用性，若能凸顯個人形象，更可使民眾對候選人印象加分。

每到選舉期間，競選小物向來是熱門話題，網路上還出現一些文章，列出哪種競選小物是收到的最受青睞和最討人厭。今年底大選，受疫情影響，選情冷清，參選人募款不易，台南很多議員候選人都以口罩作為競選小物，包裝內還可附帶政見文宣，既經濟實惠、實用性又高，最重要是發送時，因為重量輕薄，能讓幕僚人員方便攜帶，並兼具廣發性。

不過，仍不少候選人在競選小物上出奇招，收攏人心，從常見的口罩、扇子以外，為了加深選民印象，針對個人特色、政見願景製作，期望藉此獲得選民的認同與支持。台南市議員第1選區民進黨候選人劉米山，以自己名字為發想推出「米山米」，其外觀為金磚紙盒，裡面裝著他到各廟宇求的平安米，希望能為每個拿到的人帶來好運。

由於選舉開銷大，有的候選人則準備精美的競選小物募款，台南市議員第1選區民進黨候選人沈家鳳，這次找來新營新秀藝術家吳佳諼共同合作，推出6項吸睛的文創商品，包含匙圈、香氛貼紙等，「選舉歸選舉，也要力挺在地藝術家！」沈家鳳說，她已率先認購10組、每組總價1680元象徵「一路包贏」的全套組合，將回饋給自己的母校南新國中、新營國小表現優異的學生們，以行動挺在地創作。