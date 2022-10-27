賓利車車門變形無法關閉。（翻攝畫面）

北市德行西路27日上午10時許德行西路發生一起車禍，一輛價值千萬的賓利車停靠在紅線，林姓駕駛開啟車門時，遭後方直行的多元計程車撞擊，導致車門卡榫變形無法關合，雙方無人受傷、無酒駕，警方到場釐清事故責任。

53歲林男駕駛一台雙門的賓利轎車，停靠在路口紅線，打算要下車買早餐，未注意後方來車，並且兩段式開啟車門，遭51歲闕姓多元計程車駕駛撞擊，賓利車門邊刮傷，而計程車側邊受損，雙方留在現場通報警方到場，事故責任將後續調查。

賓利車德行西路車禍