毒咖啡包上印有日文「膠原蛋白-高濃度」的字樣， 企圖掩人耳目。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台南1名22歲李姓男子今日清晨駕車載著2名陳姓友人準備前往市區KTV歡唱，行經中正路與河中街口，3人竟在「河樂廣場」旁停車抽起愷他命毒菸，毒味飄散至車外，遭巡邏警員聞到，警方發現後座地板上竟有7包印有日文「膠原蛋白-高濃度」毒咖啡包，經查第三級毒品愷他命，陳男坦承，毒品咖啡包準備拿來唱歌助興用的。

據了解，李姓等3名好友深夜相約準備來市區KTV徹夜歡唱，並由其中陳姓友人隨身攜帶7包外觀印有日文「膠原蛋白-高濃度」白色包裝之愷他命毒品咖啡包準備來助興。未料，一行人菸癮發作，停在路旁抽起毒菸，但因味道過於濃烈，遭巡邏警員發現。

警方上前盤查時，3人於車內吞雲吐霧為突然出現之警察所驚嚇，下車檢查驚魂未定、答非所問。警方在後座陳姓男子腳旁發現7包印有日文膠原蛋白之毒咖啡包，經查第三級毒品愷他命、重達43.99公克。

警方表示，毒品持有人陳姓乘客及同車李、陳2人也為帶回調查，經尿液初步篩檢3人均呈現第三級毒品陽性反應，全案將陳等3嫌依毒品危害防制條例調查送辦，並將追查其等毒品來源。

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