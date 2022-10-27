北市一名江姓女子與人夫偷情，傳訊給人夫稱「我想跟你做危險的事情」，被正宮逮到，挨告侵害配偶權並求償100萬元。台北地院審理時，江女喊冤，稱自己並無踰矩，但法官不採信，酌情後判江女要賠償35萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張，與男子阿峰（化名）自2018年間結婚，現已離婚，但離婚前阿峰性情轉變，經常藉故與她爭吵，甚至要求離婚，讓她深感不解，直到無意間查看阿峰的手機，才驚覺阿峰與江姓女子關係不純，對話訊息內容曖昧。

正宮表示，阿峰與江女曾談論親吻、大腿枕、性行為與共覓同居處所等行為，明顯已經逾越正常男女交往分際，且2人8度到旅館發生性行為，導致她身心承受巨大損害，故依法向江女求償100萬元賠償金。

對此，江女聲稱，她知悉阿峰有配偶與小孩，當時阿峰提及自己要離婚，因對方心情不好才與一群朋友一同喝酒後前往旅館，但記不清是何時去，她經常與阿峰先去旅館，隨後其他朋友即到場，2人並未單獨過夜。

台北地院法官勘驗證據，發現江女與阿峰去旅館的期間正值疫情高峰，入住者均須填寫顧客旅遊史調查問卷，且訪客時間以1小時為限，但江女無法提供其他同行友人的姓名與曾經連繫的紀錄，以此可推知江女的確與阿峰單獨過夜。

此外，法官發現江女與阿峰的對話紀錄中，阿峰曾表示「喜歡射在江女裡面」、「喜歡妳身體裡充滿我的感覺」，江女回覆，「我也喜歡」、「昨天好幸福」等語，其餘對話中，江女還說，「我想跟你做危險的事」、「我也愛你」等語，均顯見江女的確與阿峰發生性行為，關係超過正常男女交往分際，認為正宮求償有理，酌情後判江女須賠償正宮35萬元。可上訴。