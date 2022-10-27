終於來到10月底，也就是正式迎接年底購物盛事雙11的時間，蝦皮購物率先開展了「11.11最強購物節」暖身活動，此次不僅再度推出每人皆享6張全站0元起免運券、最好買的商城85與87折神券以外，更瞄準解封出國旅遊熱潮，首度攜手台灣虎航祭出領免運、玩環遊機票寶箱，即有機會抽中年度大獎「1年搭機套票」，還有日本、韓國、泰國等三大旅遊勝地，最高4趟來回的獨家套票，一次讓消費者買得過癮、再送出國玩到爽。

蝦皮購物推出在11月11日前用戶領6張0元起全站免運券，再玩寶箱遊戲蒐集抽獎券，越多抽獎券越有機會抽中不限航點機票的12趟來回搭機套票。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就在今年雙11讓消費者每月出國不再是遙不可及的夢，11月11日前用戶只要領取6張0元起全站免運券，再玩環遊機票寶箱遊戲蒐集台灣虎航飛機套票抽獎券，越多抽獎券越有機會抽中台灣虎航不限航點機票的12趟來回搭機套票，同步更加碼抽日本、韓國及泰國三大旅遊勝地來回機票套票，11月18日早上11點準時觀看直播即有機會抽中，另外還有天天抽限量10名的台灣虎航機票1111元折抵金，不再怕出不了國、只要擔心特休不夠用就好了。

蝦皮購物更同步推出雙11前天天抽限量10名的台灣虎航機票1111元折抵金。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物推出在11月11日前玩寶箱遊戲蒐集越多抽獎券，越有機會抽中機票大獎。（蝦皮購物提供）

除此以外，蝦皮購物也讓消費者的蝦幣價值有機會再放大，雙11前於蝦幣活動頁使用1蝦幣起即可兌換抽獎機會，有機會抽中台灣虎航新會員限定的1蝦幣抽全航線來回機票、台灣虎航會員限定3蝦幣抽全航線來回機票，還有1蝦幣抽限量794組台灣虎航1111元機票折抵金。另外今年蝦皮分潤計畫也首度推出「網紅盛典衝單大賽」，用戶只要成功導購10單，就有機會免費帶走Garmin智慧手表、日本來回機票，最大獎還有iPhone 14 Pro 256GB等豪禮，衝單王還可抱回萬元獎金，讓雙11的前奏變得更為熱鬧。