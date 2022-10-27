終於來到10月底，也就是正式迎接年底購物盛事雙11的時間，蝦皮購物率先開展了「11.11最強購物節」暖身活動，此次不僅再度推出每人皆享6張全站0元起免運券、最好買的商城85與87折神券以外，更瞄準解封出國旅遊熱潮，首度攜手台灣虎航祭出領免運、玩環遊機票寶箱，即有機會抽中年度大獎「1年搭機套票」，還有日本、韓國、泰國等三大旅遊勝地，最高4趟來回的獨家套票，一次讓消費者買得過癮、再送出國玩到爽。
蝦皮購物就在今年雙11讓消費者每月出國不再是遙不可及的夢，11月11日前用戶只要領取6張0元起全站免運券，再玩環遊機票寶箱遊戲蒐集台灣虎航飛機套票抽獎券，越多抽獎券越有機會抽中台灣虎航不限航點機票的12趟來回搭機套票，同步更加碼抽日本、韓國及泰國三大旅遊勝地來回機票套票，11月18日早上11點準時觀看直播即有機會抽中，另外還有天天抽限量10名的台灣虎航機票1111元折抵金，不再怕出不了國、只要擔心特休不夠用就好了。
除此以外，蝦皮購物也讓消費者的蝦幣價值有機會再放大，雙11前於蝦幣活動頁使用1蝦幣起即可兌換抽獎機會，有機會抽中台灣虎航新會員限定的1蝦幣抽全航線來回機票、台灣虎航會員限定3蝦幣抽全航線來回機票，還有1蝦幣抽限量794組台灣虎航1111元機票折抵金。另外今年蝦皮分潤計畫也首度推出「網紅盛典衝單大賽」，用戶只要成功導購10單，就有機會免費帶走Garmin智慧手表、日本來回機票，最大獎還有iPhone 14 Pro 256GB等豪禮，衝單王還可抱回萬元獎金，讓雙11的前奏變得更為熱鬧。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。