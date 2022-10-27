金管會拚信託2.0大鬆綁。過去證券商只能賣基金或有價證券信託等投資理財型的信託商品，金管會證期局副局長張子敏27日宣布法規已修正預告完成，開放券商可以提供多元的信託商品，像安養信託、子女教育信託等。因預告期間外界無意見，最快將在11月發布實施。

據證期局統計至2022年9月底，目前11家券商辦理信託的戶數達88萬5,336戶、信託契約總規模達2,083億元，規模前三大為：元大證、凱基證、永豐金證，市占達65％。

張子敏表示，證券商得兼營金錢信託及有價證券信託業務迄今已逾十年，但過去證券商僅提供客戶「投資理財型信託商品」，即僅以信託方式為客戶進行資產配置，今年8月已預告「證券商辦理財富管理業務應注意事項」修正案，其中最大變革是金管會放寬券商可銷售信託商品種類，未來券商不再侷限投資理財型信託，還可銷售安養信託、子女教育信託等多元信託商品，可望進一步掌握財管商機。

張子敏表示，本次法規修正將使證券商亦得進一步發展結合安養照護、醫療服務、協助退休理財規劃等功能的信託商品，實踐企業社會責任。另本次也修正財富管理應注意事項問答集，簡化原需逐案核准之申請程序，改採新增原營業計畫書以外之信託商品，「首案採申請核准制，非首案採備查制」。

張子敏指出，此次也要求證券商辦理信託業務應導入問責制度，除公司於申請信託業務時，董事會應確認內部控制制度及風險管理文化有效性外，金管會於必要時，得請負責信託財管業務之專責部門主管到局面談，並於證券商發生違失時，對該當之人予以問責，藉由上至下，由內而外之方式強化公司治理。若有證券商違反法令者，可依證交法第66條處以警告、解除其董事、監察人或經理人職務甚至停業、撤照等處置。