殼牌（Shell）27日宣布啟動規模40億美元的庫藏股計畫，並將第四季股利調升15％，激勵股價勁揚5.15％，報2,418便士。

殼牌第三季調整後獲利達94.5億美元或每股盈餘1.3美元，年增130％，但較第二季的115億美元紀錄低了18％。

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