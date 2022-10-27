殼牌宣布40億美元庫藏股計畫 激勵股價大漲 23:472022/10/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殼牌（Shell）27日宣布啟動規模40億美元的庫藏股計畫，並將第四季股利調升15％，激勵股價勁揚5.15％，報2,418便士。 殼牌第三季調整後獲利達94.5億美元或每股盈餘1.3美元，年增130％，但較第二季的115億美元紀錄低了18％。 臉書母公司Meta營收連兩季衰退 市值跌破3,000億美元 《國際產業》Q3獲利居高、全年創紀錄 殼牌將增加派息 《國際產業》只剩160億美元 英特爾Mobileye上市估值不到預期1/3 #億美 #殼牌 #庫藏股計畫 #激勵股價大漲 #Shell 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶馬在美投資17億美元 生產電動車 23:562022/10/20 財經 立凱授權夥伴ICL獲美政府補助1.97億美元 建鋰鐵大廠 14:302022/10/20 財經 BMW投資17億美元 拓展美國電動車和電池生產 07:392022/10/20 財經 福特放棄自駕車事業Argo AI 上季虧損8.3億美元 22:522022/10/27 財經 助烏克蘭 世銀再撥款5億美元 13:312022/10/25 國際 《國際經濟》原物料高檔不墜 印尼2024年出口上看3000億美元 16:392022/10/24 財經 比亞迪業績亮眼 股價大漲 04:102022/10/19 全球財經 大陸新領導班底出爐 賴正鎰：盼疫情回穩後加速開放邊境 11:332022/10/25 財經 寶僑上季營收獲利優於預期 但下修年度財測 23:492022/10/19 財經 影》440億美元收購金還沒付 馬斯克扛水槽訪推特總部 09:282022/10/27 國際 美股企業財報有撐 風險性資產賣壓減緩 12:032022/10/25 財經 《國際產業》羅技上季銷售和獲利大降2位數 財務長將離職 11:282022/10/25 財經 Mobileye上市發行價21美元 籌資8.61億美元 13:352022/10/26 財經 國防部門出包 波音Q3虧損擴大 23:372022/10/26 財經 直播帶貨風吹進美國 零售商寄予厚望 22:362022/10/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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