中油大林煉油廠27日晚間10時35分發生爆炸事件，第三重油脫硫工場高溫區起火，目前得知人員皆平安，起火原因尚在調查中。高雄市長陳其邁獲悉立即趕赴現場，深夜11時35分到場坐鎮指揮，初步監測空品目前未受影響。

陳其邁在臉書指出，針對小港區中林路中油大林煉油廠火警，消防局、環保局、勞工局、警察局、副市長林欽榮等人，第一時間已趕赴現場，消防局出動18車40人已通報110、台電公司、自來水公司、勞檢處、環保局。

中油大林煉油廠第三重油脫硫工場高溫區起火，人員平安，初步監測空品目前未受影響。（柯宗緯翻攝）

陳其邁說，初步清查無人員受傷受困，直到晚間11時44分火勢控制。初步了解不影響地下工業管線，經發局管線安全辦公室(OPS)持續追蹤狀況。高市府正監測、救災中，隨時更新消息。

陳其邁表示，中油大林廠大火，初步了解不影響地下工業管線。（柯宗緯翻攝）

不過，由於第三重油脫硫工場燃燒硫化氫，環保局持續追蹤空品，目前小港區主要風向為東北風，主要以臨海工業區內中亨街周遭感測器有出現高值情形，而下風處感測器尚無升高情形，空品目前未受影響。