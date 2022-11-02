高雄市內惟藝術中心近期開始試營運，市長陳其邁昨（1）日也邀請了在地居民一同參訪。他表示，在藝術中心周遭的居民只要就能來享受國家電影院級的兩座高規格影廳與不同的策展，同時藝術中心「呼應柴山綿延起伏的山形、與周遭自然景觀融合為一」，藝術也成為周遭居民日常生活的一部分。

陳其邁提到，市府特地將內惟藝術中心的大門，面向內惟舊部落，除了象徵文化平權，更結合鐵路地下化後的綠園道，縫合城市紋理，讓內惟過去歷史與藝術中心對話，形塑「以人為本的城市裡，人性的關懷」。

陳其邁介紹到，內惟藝術中心的功能非常多，除了有藝術的修復中心、電影院、策展區，還有象徵解「惟」、「解開圍牆，面對內惟的整個各式不同期間、藝術家的策展」。同時陳也提到，該藝術中心命名時特別取名「內惟」，用意在於向內惟居民致敬。

最後陳其邁提醒，內惟藝術中心即日起開始試營運，開放線上實名預約，遊客可搭乘高雄輕軌至內惟藝術中心站，下車步行1分鐘就可以抵達。