新光三越台北天母店周年慶昨（27日）登場，重量級改裝發酵，開檔首日業績雙位數成長。其中日本連鎖家居「NITORI宜得利」同步開幕亦帶入商圈來客，累計6.8萬贈送的「大同10人份珠光霧粉電鍋」，更於開店半小時內搶換完畢。
另頂級保養銷售也破百組，包括「LA MER 經典潤澤乳霜臻藏組」、「sisley 抗皺活膚御緻抗皺精華組」，相關業績成長3成。而氣候降溫，保暖女裝也開紅盤，外套相當熱銷，包括23區羽絨外套、ICB 淺灰毛領大衣，當日銷售超過50組；GREEN PARKS大衣外套48折特價1700元，賣出超過30件。
除溼機、洗脫烘多功能機型也發威，顧客預訂超過百台，如Panasonic 10L清淨除濕型除溼機、HITACHI 日本原裝進口12.5kg洗脫烘滾筒洗衣機，在百貨贈獎加持下續開紅盤。「宜得利家居」開幕首日銷售破百萬元，沙發床寢預訂破百組，餐具也銷售超過500組、保暖保潔墊賣出200組，相當受天母住戶喜愛。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。