顧客排隊購買PABLO甜點。（新光三越提供）

HITACHI日本原裝進口12.5kg洗脫烘滾筒洗衣機。（新光三越提供）

ICB淺灰色毛領大衣。（新光三越提供）

新光三越台北天母店周年慶昨（27日）登場，重量級改裝發酵，開檔首日業績雙位數成長。其中日本連鎖家居「NITORI宜得利」同步開幕亦帶入商圈來客，累計6.8萬贈送的「大同10人份珠光霧粉電鍋」，更於開店半小時內搶換完畢。

另頂級保養銷售也破百組，包括「LA MER 經典潤澤乳霜臻藏組」、「sisley 抗皺活膚御緻抗皺精華組」，相關業績成長3成。而氣候降溫，保暖女裝也開紅盤，外套相當熱銷，包括23區羽絨外套、ICB 淺灰毛領大衣，當日銷售超過50組；GREEN PARKS大衣外套48折特價1700元，賣出超過30件。

除溼機、洗脫烘多功能機型也發威，顧客預訂超過百台，如Panasonic 10L清淨除濕型除溼機、HITACHI 日本原裝進口12.5kg洗脫烘滾筒洗衣機，在百貨贈獎加持下續開紅盤。「宜得利家居」開幕首日銷售破百萬元，沙發床寢預訂破百組，餐具也銷售超過500組、保暖保潔墊賣出200組，相當受天母住戶喜愛。