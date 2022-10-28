在全球貨幣緊縮、通膨高檔盤旋、俄烏戰爭未了，還有中國大陸經濟成長急速減緩等諸多利空轟炸下，也逼得IMF（國際貨幣基金組織）於28日下修亞洲經濟成長預估。

在這份IMF亞太地區經濟展望報告中，儘管與其它地區相比，亞洲通貨膨脹還不至於高到太離譜，但當地大多數央行還是必須繼續升息，以確保通膨將來不會失控。

IMF表示，今年初亞洲強勁的經濟成長反彈力道正失去動力，第2季表現太弱且低於預期。不過，還是需要進一步實施貨幣緊縮政策，確保通膨能降到目標範圍區，並保持一定的良性成長。

至於去年成長高達6.5%的亞洲地區，IMF將今年與明年GDP預估值，分別下修至4%以及4.3%，比4月估值要各減0.9%以及0.8%。IMF表示，雖然新冠疫情式微，但新阻力是全球資金緊縮以及外部需求放慢。

其中，最大利空就是中國大陸經濟成長動能過快熄火，這得歸咎於嚴格的抗疫政策，以及房地產問題層出不窮。過去一年以來，愈來愈多房地產開發業者無法依約償債，使得向市場融資的困難度也變得愈來愈高。因曝險部位不小，銀行系統風險正上升中。

IMF預估，2021年GDP高達8.1%的中國大陸，今年將大幅降至3.2%，比4月的估值還要減少1.2%。至於這個世界第2大經濟體，明年GDP可望增4.4%，2024年則估4.5%。

在聯準會強力升息下，IMF指出，亞洲新興經濟體因擔心資本外流過快，也被迫調高利率。同時，透過適時且巧妙干預匯市，或許可減輕部分國家因不同利率政策所帶來的壓力。

IMF解釋，這種人為干涉方式對菲律賓等，一些亞洲較淺碟的市場特別管用，也可用在像是印尼等地的銀行業者，或者企業資產負債幣值錯置，加劇匯率波動過大的區域。但干預匯市治標不治本，也要避免一直干預會帶來副作用，包括加重民營企業所要承受的風險。