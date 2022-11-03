在高通膨和升息壓力下，美國第三季國內生產毛額（GDP）年增率2.6％，優於市場預期，今年來首見單季成長，儘管「技術性衰退」暫時結束，但幾乎全靠出口拉抬，把美國經濟從衰退的泥淖中救出來，連美國商務部都承認，第三季出口主要靠石油等工業產品，換句話說，深陷能源危機的德法等歐洲大國，成為美國GDP反彈「犧牲品」。

從數據來看，美國第三季出口勁揚14.4％、增加863億美元，進口則衰退6.9％、大減703億美元。美國商務部指出，上季貨物出口中，對經濟成長貢獻最大的是工業用品和材料，尤其是石油產品，也成為拉升GDP背後最大推手。

環球時報報導，大陸人民大學重陽金融研究院研究員何偉文表示，歷史上，美國依靠出口拉動GDP增長還是比較罕見的。他認為，美國第三季GDP年增率2.6％，全部來自出口，若扣除淨出口將會出現下滑，因此美國前三季均出現負成長，經濟仍深陷「技術性衰退」中。

何偉文表示，能源出口幫助美國第三季GDP擺脫下滑的尷尬，相較之下，歐洲經濟火車頭德國因為能源進口成本增加，從傳統的貿易順差國家變成逆差國家。

今年以來，美國向歐洲國家出口的石油和天然氣比往年明顯增加。美國能源數據顯示，今年前7個月，美國向法國出口石油每月維持500萬桶以上，最高甚至每月逼近1000萬桶，而去年同期，每月最高出口量只有470萬桶。

至於天然氣部分，從10月初數據來看，歐盟進口俄羅斯天然氣比重，從早先41%暴跌至剩下7.5%。

歐盟從俄羅斯進口的天然氣佔比從41%下降至7.5%，同期來自美國的天然氣激增。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，北溪管道遭襲後，歐洲沒有機會獲得廉價可靠的俄羅斯天然氣，不得不向美國購買昂貴的天然氣。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強指出，之前由於價格超貴，美國油氣一直無法大量輸往歐洲，現在美國透過俄烏戰爭抓緊最好的機會，成為最大的既得利益者。