疫情後期經濟復甦，加上俄烏戰爭爆發，全球石油市場供不應求，美國石油商也跟著賺爆，主要廠商的獲利創下史上新高，這也讓總統拜登有意課徵暴利稅，但專家打臉拜登的想法，並批評一系列的舉動只是為了政治考量，想轉移輿論對於政府無作為的想法。

綜合外媒報導，油價高漲，石油巨頭獲利豐，包括埃克森美孚（Exxon Mobil）、殼牌及道達爾（TotalEnergies）在內的廠商都繳出史上最亮眼的成績單，這成為白宮打擊能源價格的目標。

拜登周二表示，前六大石油商在過去六個月的獲利達到千億美元（約新台幣3.2兆）相當驚人，因此他將與國會研究可以採取哪些措施，對付那些沒有將獲利拿去投資增加石油產量或煉油能力的廠商，並考慮課徵暴利稅，加州州長Gavin Newsom持相同的看法，呼籲加州立法機構研擬徵收類似的稅收。

然而研究機構Height Securities LLC卻認為，拜登課徵暴利稅的消息應該被視為政治訊息，而不是嚴肅的政策提案，「主要是為了轉移共和黨對拜登政府高油價與高通膨的攻擊，這是選民的擔憂也是選舉的核心，但政府並沒有改變這些事情的權利。」

報導提到，即使白宮對於課徵暴利稅的企圖心可能會在選舉過後減弱，但不排除透過其他方式限制石油商出口，以滿足國內需求，石油業研究機構ClearView Energy Partners強調，「在庫存較低的狀況下，就算選舉結束，仍然有限制出口的風險。」