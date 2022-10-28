一如外界預料，日本央行持續維持超寬鬆政策沒變，在整數關卡兩萬七千點有支撐下，日經開低後也因為不少日企財報亮眼而向平盤靠攏，不料午盤後繼無力，日經指數收27,105.2點，跌240.04點或0.88%，周線漲0.8%左右。東證收1,899.05點，跌6.51點或0.34%，周線也漲約1.2%。

證券分析師指出，日企業績表現強勁，從晶片族群打頭陣就可看出此點。但日本央行沒變的政策利率，因為已是市場一種共識，對股市影響不大。不過，下周聯準會的利率決定是一個重要觀察點，由於今天是周末故觀望氣氛會比較濃一點。

個股中，半導體機台製造業者愛德萬測試漲2.39%，豐田旗下卡車製造商日野汽車，因財測超乎市場預期，股價大漲5.04%。不過，機器人手臂製造商發那科卻因下修獲利目標，下跌5.47%。

在經濟數據方面，剔除波動較大的鮮食，但包括原油的東京10月核心CPI大漲，不僅超過路透社彙整的預估值3.1%，同時也比9月2.8%要多。值得注意的是，東京地區CPI已經連續5個月都超過日本央行的通膨目標值2%。