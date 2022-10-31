受上周五美股大漲激勵，由重量級科技股領軍，周一日經225指數早盤收漲424.13點或1.56%，為27,529.33點，全日可望創下10月14日以來最大單日漲幅。東證一部指數晨收漲1.25%，為1922.71點。

在本周晚些時候聯準會召開備受關注的政策會議前，令人振奮的美國經濟數據和更為樂觀的預測點燃投資人的風險偏好，帶動上周五華爾街股市全面大漲，終場道瓊指數大漲828.52點或2.59%，標普500指數漲2.46%，以及科技股為主的那斯達克指數漲2.87%，晶片股雲集的費城半導體指數更飆升近4%。

大和證券資深策略師Shuji Hosoi表示，日股追隨了美股的大漲，今日表現強勁，但我們不能太過樂觀。有人臆測聯準會基金利率到頂時的水準可能高於預期，且美國公債殖利上周五走高。目前仍不確定美國債息的走向，這不利於股市後勢。

科技業投資大戶軟銀集團上漲5.6%，成為推升日經指數的主力。其他重量級估股方面，Uniqlo母公司迅銷漲1.2%，晶片設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）漲1.6%。

獲利前景樂觀的個股受到追捧。日立上修獲利預測，早盤股價大漲6%。

汽車導航設備製造商Alps Alpine調升獲利預測，股價飆漲逾18%，在日經指數成分股中漲幅最大。

感測器及影像系統大廠基恩斯（Keyence）上季獲利成長並提高年度股利，股價上漲7.7%。